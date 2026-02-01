الزمالك يكشف سبب غياب سيف الجزيري عن مباراة المصري بالكونفدرالية
كتب : مصراوي
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب استبعاد مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري، عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وذكر عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني للفريق قرر استبعاد الجزيري من مباراة اليوم أمام المصري، بسبب تعرضه لنزلة برد.
مجموعة الزمالك في الكونفدرالية
ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".
ويدخل الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.
أقرأ أيضًا:
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان