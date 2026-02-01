مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

مانشستر سيتي

الزمالك يكشف سبب غياب سيف الجزيري عن مباراة المصري بالكونفدرالية

كتب : مصراوي

08:58 م 01/02/2026
كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب استبعاد مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري، عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي اليوم، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني للفريق قرر استبعاد الجزيري من مباراة اليوم أمام المصري، بسبب تعرضه لنزلة برد.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويشارك نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على نهضة بركان

رسميًا.. اتحاد الكرة يطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الدين الجزيري الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك والمصري

