من جاكيت للمشنقة.. القصاص من "ذئب المدرسة" بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإسدال الستار على واحدة من أبرز قضايا الاعتداء على الطفولة، بإجماع الآراء، بمعاقبة عامل خدمات بمدرسة دولية شهيرة بالإعدام شنقًا، لاتهامه بالاعتداء على 5 أطفال في مرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في جلسة اليوم الأول من فبراير 2026.

جاء الحكم الرادع بحق المتهم لينهي فصول القضية التي بدأت تفاصيلها في 27 نوفمبر 2025، حين قادت "سترة مفقودة" (جاكيت) لكشف الجريمة؛ إذ توجهت ولية أمر إلى المدرسة للبحث عن متعلقات ابنتها، لتشاهد صدفةً العامل "س.خ.ر" يخرج مرتبكًا ومسرعًا من غرفة جانبية نائية بحديقة المدرسة، وتتبعه ابنتها ذات الخمس سنوات بملابس غير مهندمة، قبل أن تكشف الصغيرة لوالدتها استدراج العامل لها ولزملائها بدعوى "اللعب والجمباز".

خديعة الحلوى

أكدت التحقيقات والتحريات الأمنية أن قائمة الضحايا شملت 5 أطفال، هم 3 فتيات وولدان من مواليد عام 2020، وتبين أن المتهم الذي يعمل بستانيًا ومنسق حدائق بالمدرسة منذ قرابة 30 عامًا، استغل طبيعة عمله وحداثة سن الصغار لاصطيادهم مستخدمًا "الحلوى والزهور"، ليقتادهم بعيدًا عن أعين الرقابة وكاميرات المراقبة إلى غرفة نائية لممارسة أفعاله المشينة قبل بدء طابور الصباح المدرسي.

أدلة الإدانة

واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة فنية دامغة طرحتها النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف، الذي وصف المتهم بـ "الذئب البشري" الذي خان الأمانة في محراب العلم، حيث أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود إصابات جسدية صريحة عبارة عن شروخ وسحجات تتوافق مع حدوث اعتداء كامل من "ذكر بالغ"، بالتوازي مع شهادة الأخصائية النفسية بخط نجدة الطفل التي أكدت إصابة الأطفال بحالات "خوف وذعر شديدين" ومشاعر تجنب عند ذكر اسم المتهم.

الموقف القانوني

أحيل المتهم للمحاكمة بتهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة، استنادًا لنصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، باعتبار الجاني "خادمًا بالأجر" لدى الجهة المنوط بها رعاية الأطفال.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباش، وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم للمفتي في جلسة 9 ديسمبر 2025.

