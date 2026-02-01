مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

3 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 2
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:18 م 01/02/2026 تعديل في 10:59 م
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 8 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 7 في المركز الثاني.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: عرضية من لاعب المصري عبد الرحيم دغموم ولكنها تصل في يد حارس مرمى المصري

الدقيقة 16: تسديدة من مصطفى العش لاعب المصري ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى الزمالك

الدقيقة 21: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 24: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 34: صلاح محسن يسجل هدف التعادل للمصري في مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: شيكوا بانزا يطالب بالصول على ركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 57: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من لاعب المصري تمر بجوار المرمى

الدقيقة 71: سيطرة على الكرة من لاعبي الزمالك في منتصف الملعب

الدقيقة 75: عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 81: العرضة تمنع الزمالك من تسجيل الهدف الثالث في مرمى المصري

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

نادي الزمالك الزمالك والمصري بث مباشر الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري

