جميع المباريات

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

08:02 م 01/02/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويشارك الزمالك رفقة المصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد وآدم كايد

خط الهجوم: شيكو بانزا، عدي الدباغ وخوان بيزيرا

أقرأ أيضًا:

عودة الفاخوري يتابع مباراة بيراميدز ونهضة بركان من مدرجات ملعب الدفاع الجوي

"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك والمصري تشكيل الزمالك لمواجهة المصري كأس الكونفدرالية الأفريقية

