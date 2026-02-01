إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: نشاط رياح وأتربة وبرودة

كتب : محمد عبدالناصر

10:41 م 01/02/2026

الرمال والأتربة - أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا، خاصة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل 24 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و21 و11 درجة على السواحل الشمالية، فيما تصل إلى 25 و9 درجات على شمال الصعيد، و31 و12 درجة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وأشارت الهيئة إلى فرص لتكون الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تصدر من خلال أحدث دراسات خرائط الطقس، ويتم تحديثها في حال حدوث أي تغيرات، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية الطقس السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

