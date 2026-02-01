مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
16:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 2
18:30

مانشستر سيتي

عودة الفاخوري يتابع مباراة بيراميدز ونهضة بركان من مدرجات ملعب الدفاع الجوي

كتب : مصراوي

07:45 م 01/02/2026
    عودة الفاخوري (2)

خطف اللاعب الأردني عودة الفاخوري الأنظار، بعد ظهوره في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي"، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الفاخوري إلى القاهرة أمس السبت الموافق 31 يناير الماضي، لبدء مشواره مع بيراميدز، بعد الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من فريق الحسين الأردني.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى ببطولة دوري الأبطال، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد الزامبي وباور ديناموز".

"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة

رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

عودة الفاخوري بيراميدز ونهضة بركان دوري أبطال أفريقيا صفقة بيراميدز الجديدة مباراة بيراميدز

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
