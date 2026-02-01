رسالة خاصة من النادي الأهلي لحمزة عبد الكريم بعد انتقاله لبرشلونة

خطف اللاعب الأردني عودة الفاخوري الأنظار، بعد ظهوره في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي"، لمتابعة مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الفاخوري إلى القاهرة أمس السبت الموافق 31 يناير الماضي، لبدء مشواره مع بيراميدز، بعد الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من فريق الحسين الأردني.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى ببطولة دوري الأبطال، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد الزامبي وباور ديناموز".

