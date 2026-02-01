كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام عدد من السيدات بالتردد على نطاق قسم شرطة التجمع الأول، وارتداء ملابس غير لائقة، وارتكاب أفعال خادشة للحياء العام.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمات يستوقفن قائدي السيارات الخاصة ويقمن بالاتفاق معهم على ممارسة أعمال منافية للآداب داخل السيارات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من استهداف المتهمات وضبطهن، وتبين أن عددهن 6 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية مسجلة، وذلك حال قيامهن بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المال.

وبمواجهتهن، اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي على النحو الذي كشفت عنه التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.