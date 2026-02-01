إعلان

"بيمارسوا الدعارة داخل السيارات".. القبض على 6 سيدات في شوارع القاهرة الجديدة

كتب : محمود الشوربجي

09:11 م 01/02/2026 تعديل في 09:26 م

المتهمات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام عدد من السيدات بالتردد على نطاق قسم شرطة التجمع الأول، وارتداء ملابس غير لائقة، وارتكاب أفعال خادشة للحياء العام.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمات يستوقفن قائدي السيارات الخاصة ويقمن بالاتفاق معهم على ممارسة أعمال منافية للآداب داخل السيارات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من استهداف المتهمات وضبطهن، وتبين أن عددهن 6 سيدات، لثلاث منهن معلومات جنائية مسجلة، وذلك حال قيامهن بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل المال.

وبمواجهتهن، اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي على النحو الذي كشفت عنه التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية قسم شرطة التجمع الأول الأعمال المنافية للآداب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
غرام تذبح طفليها في لحظة ندم انتقاما من زوجها.. جريمة مرعبة تهز الجيزة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها في لحظة ندم انتقاما من زوجها.. جريمة مرعبة تهز الجيزة

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
أخبار مصر

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"