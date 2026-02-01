كريم حسن شحاتة يكشف آخر مستجدات حالة والده الصحية

"الحكام في مصر مدلعينك".. شوبير يفتح النار على مدرب بيراميدز

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، آخر المستجدات الصحية لحالة والدة، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وقال كريم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار: "الأمور بتتحسن بشكل كويس، ونسير على توجيهات الدكتور المعالج، وبالفعل بدأ في التعافي من العملية التي أجراها، خاصة أنها كانت صعبة".

وتابع: "معدلات الجسم كويسة وبدأت تتحسن ويظهر عليه التعافي، حيث بدأ في الأكل بالتدريج"

وواصل كريم: "بنحاول نخرجه مرتين في الاسبوع علشان يتحرك ويمشي والحمد لله هو دلوقتي أحسن".

واختتم: "بوجه شكر خاص للرئيس السيسي وأشرف صبحي علي متابعتهم واهتمامهم بحالة والدي، وبوجه شكر خاص لممدوح عباس الي ليه الفضل بعد ربنا لإنه تكفل بكل حاجة لوالدي".