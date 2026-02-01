كريم حسن شحاتة يكشف آخر مستجدات حالة والده الصحية
كتب : محمد عبد الهادي
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، آخر المستجدات الصحية لحالة والدة، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.
وقال كريم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار: "الأمور بتتحسن بشكل كويس، ونسير على توجيهات الدكتور المعالج، وبالفعل بدأ في التعافي من العملية التي أجراها، خاصة أنها كانت صعبة".
وتابع: "معدلات الجسم كويسة وبدأت تتحسن ويظهر عليه التعافي، حيث بدأ في الأكل بالتدريج"
وواصل كريم: "بنحاول نخرجه مرتين في الاسبوع علشان يتحرك ويمشي والحمد لله هو دلوقتي أحسن".
واختتم: "بوجه شكر خاص للرئيس السيسي وأشرف صبحي علي متابعتهم واهتمامهم بحالة والدي، وبوجه شكر خاص لممدوح عباس الي ليه الفضل بعد ربنا لإنه تكفل بكل حاجة لوالدي".