قبل موقعة دوري الأبطال.. بيراميدز يستقبل بعثة الجيش الملكي بالورود

استقبل نادي بيراميدز بعثة شقيقه نادي الجيش الملكي المغربي بالورود لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، تحضيرًا لمواجهة الإياب بين الفريقين في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بتكليف من ممدوح عيد، تواجد شريف جمال مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي لاستقبال بعثة الجيش الملكي، حيث نقل تحيات الرئيس إلى أبو بكر الأيوبي، بحضور السفير المغربي في القاهرة محمد آيت وعلي، متمنيًا لهم إقامة طيبة في مصر.

كما حرص مندوب بيراميدز على متابعة كل الإجراءات حتى مغادرة البعثة من المطار ووصولها إلى فندق الإقامة.

يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي يوم السبت المقبل في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط بالتعادل 1-1، ما يجعل لقاء الإياب حاسمًا لتحديد المتأهل لنصف النهائي.