يصل الكيلو إلى 675 جنيها.. أسعار الكحك والبسكويت قبل عيد الفطر
كتب : آية محمد
كعك العيد
مع قرب عيد الفطر، يحرص المستهلكون على متابعة أسعار الكحك والبسكويت والحلوى، حيث تتنافس المخابز الكبرى لتقديم تشكيلات متنوعة تناسب جميع الأذواق بأسعار متفاوتة.
ويعرض " مصراوي" في السطور التالية أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة:
حلواني لابوار:
كحك عجمية - 1 كيلو: 495 جنيهًا.
كحك عين جمل - 1 كيلو: 675 جنيهًا.
بيتى فور العيد فانيليا - 1 كيلو: 625 جنيه.
بيتى فور العيد شوكولاتة - 1 كيلو: 625 جنيه.
غريبة فستق - 1 كيلو: 750 جنيه.
علبة تشكيلة بسكويت الشاي – 500 جرام: 300 جنيه.
حلواني العبد:
كحك سادة - 16 قطعة: 150 جنيهًا.
كحك ملبن - 16 قطعة: 180 جنيهًا.
كحك عين جمل - 16 قطعة: 225 جنيهًا.
كحك عجمية - 32 قطعة: 345 جنيهًا.
علبة كحك مشكلت – 16 قطعة: 195 جنيهًا.
علبة بسكويت مشكلت - 24 قطعة: 180 جنيهًا.
بسكويت برتقال - 36 قطعة: 165 جنيهًا.
بسكويت جوز هند - 36 قطعة: 175 جنيهًا.
بيتي فور مكسرات - 32 قطعة: 245 جنيهًا.
بيتي فور ممتاز - 32 قطعة: 190 جنيهًا.
العبد كوكيز شوكولاتة - 30 قطعة: 175 جنيهًا.
غريبة باللوز - 36 قطعة: 270 جنيهًا.
حلواني ايتوال:
بسكويت نشادر – 32 قطعة: 150 جنيهًا.
بسكويت برتقال – 32 قطعة: 160 جنيهًا.
بسكويت دارك – 32 قطعة: 160 جنيهًا.
بسكويت جوز هند – 32 قطعة: 165 جنيهًا.
كحك سادة – 24 قطعة: 150 جنيهًا.
كحك عجوة – 24 قطعة: 165 جنيهًا.
كحك ملبن – 24 قطعة: 165 جنيهًا.
كحك عين جمل – 24 قطعة: 250 جنيهًا.
كحك عجمية – 24 قطعة: 180 جنيهًا.
بيتي فور مشكل – 32 قطعة: 190 جنيهًا.
غريبة سادة – 40 قطعة: 170 جنيهًا.
غريبة مكسرات – 40 قطعة: 210 جنيهات.
كوكيز دارك – 40 قطعة: 170 جنيهًا.
