يصل الكيلو إلى 675 جنيها.. أسعار الكحك والبسكويت قبل عيد الفطر

كتب : آية محمد

03:14 م 19/03/2026

مع قرب عيد الفطر، يحرص المستهلكون على متابعة أسعار الكحك والبسكويت والحلوى، حيث تتنافس المخابز الكبرى لتقديم تشكيلات متنوعة تناسب جميع الأذواق بأسعار متفاوتة.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة:

حلواني لابوار:

كحك عجمية - 1 كيلو: 495 جنيهًا.

كحك عين جمل - 1 كيلو: 675 جنيهًا.

بيتى فور العيد فانيليا - 1 كيلو: 625 جنيه.

بيتى فور العيد شوكولاتة - 1 كيلو: 625 جنيه.

غريبة فستق - 1 كيلو: 750 جنيه.

علبة تشكيلة بسكويت الشاي – 500 جرام: 300 جنيه.

حلواني العبد:

كحك سادة - 16 قطعة: 150 جنيهًا.

كحك ملبن - 16 قطعة: 180 جنيهًا.

كحك عين جمل - 16 قطعة: 225 جنيهًا.

كحك عجمية - 32 قطعة: 345 جنيهًا.

علبة كحك مشكلت – 16 قطعة: 195 جنيهًا.

علبة بسكويت مشكلت - 24 قطعة: 180 جنيهًا.

بسكويت برتقال - 36 قطعة: 165 جنيهًا.

بسكويت جوز هند - 36 قطعة: 175 جنيهًا.

بيتي فور مكسرات - 32 قطعة: 245 جنيهًا.

بيتي فور ممتاز - 32 قطعة: 190 جنيهًا.

العبد كوكيز شوكولاتة - 30 قطعة: 175 جنيهًا.

غريبة باللوز - 36 قطعة: 270 جنيهًا.

حلواني ايتوال:

بسكويت نشادر – 32 قطعة: 150 جنيهًا.

بسكويت برتقال – 32 قطعة: 160 جنيهًا.

بسكويت دارك – 32 قطعة: 160 جنيهًا.

بسكويت جوز هند – 32 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك سادة – 24 قطعة: 150 جنيهًا.

كحك عجوة – 24 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك ملبن – 24 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك عين جمل – 24 قطعة: 250 جنيهًا.

كحك عجمية – 24 قطعة: 180 جنيهًا.

بيتي فور مشكل – 32 قطعة: 190 جنيهًا.

غريبة سادة – 40 قطعة: 170 جنيهًا.

غريبة مكسرات – 40 قطعة: 210 جنيهات.

كوكيز دارك – 40 قطعة: 170 جنيهًا.

