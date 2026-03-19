يصل الكيلو إلى 675 جنيها.. أسعار الكحك والبسكويت قبل عيد الفطر

مع قرب عيد الفطر، يحرص المستهلكون على متابعة أسعار الكحك والبسكويت والحلوى، حيث تتنافس المخابز الكبرى لتقديم تشكيلات متنوعة تناسب جميع الأذواق بأسعار متفاوتة.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة:

حلواني لابوار:

كحك عجمية - 1 كيلو: 495 جنيهًا.

كحك عين جمل - 1 كيلو: 675 جنيهًا.

بيتى فور العيد فانيليا - 1 كيلو: 625 جنيه.

بيتى فور العيد شوكولاتة - 1 كيلو: 625 جنيه.

غريبة فستق - 1 كيلو: 750 جنيه.

علبة تشكيلة بسكويت الشاي – 500 جرام: 300 جنيه.

حلواني العبد:

كحك سادة - 16 قطعة: 150 جنيهًا.

كحك ملبن - 16 قطعة: 180 جنيهًا.

كحك عين جمل - 16 قطعة: 225 جنيهًا.

كحك عجمية - 32 قطعة: 345 جنيهًا.

علبة كحك مشكلت – 16 قطعة: 195 جنيهًا.

علبة بسكويت مشكلت - 24 قطعة: 180 جنيهًا.

بسكويت برتقال - 36 قطعة: 165 جنيهًا.

بسكويت جوز هند - 36 قطعة: 175 جنيهًا.

بيتي فور مكسرات - 32 قطعة: 245 جنيهًا.

بيتي فور ممتاز - 32 قطعة: 190 جنيهًا.

العبد كوكيز شوكولاتة - 30 قطعة: 175 جنيهًا.

غريبة باللوز - 36 قطعة: 270 جنيهًا.

حلواني ايتوال:

بسكويت نشادر – 32 قطعة: 150 جنيهًا.

بسكويت برتقال – 32 قطعة: 160 جنيهًا.

بسكويت دارك – 32 قطعة: 160 جنيهًا.

بسكويت جوز هند – 32 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك سادة – 24 قطعة: 150 جنيهًا.

كحك عجوة – 24 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك ملبن – 24 قطعة: 165 جنيهًا.

كحك عين جمل – 24 قطعة: 250 جنيهًا.

كحك عجمية – 24 قطعة: 180 جنيهًا.

بيتي فور مشكل – 32 قطعة: 190 جنيهًا.

غريبة سادة – 40 قطعة: 170 جنيهًا.

غريبة مكسرات – 40 قطعة: 210 جنيهات.

كوكيز دارك – 40 قطعة: 170 جنيهًا.

