قال بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، إنه ما إن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الإذن بانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ، حتى ارتفع منحنى الطلب علي الموقع والتطبيق بشكل هائل.

وأوضح البيان، أنه في أول 24 ساعة تصدرت مصر المنحني الصاعد بأكثر من 15مليون طلب، تلتها المملكة العربية السعودية بما يقرب من 2مليون طلب، ثم الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 500 ألف طلب فتح الموقع والتطبيق، وفي المركز الرابع الكويت بأكثر من 400 ألف ، وفي المركز الخامس وفق التقرير جاءت الولايات المتحدة بأكثر من 200 ألف طلب، وفي المركز السادس دولة قطر ب150 ألف طلب تقريبا، ثم ايطاليا ب 100ألف، يليها بريطانيا ثم عمان بنفس العدد، وفي المركز العاشر جاءت ألمانيا بما يقرب من 100ألف طلب تقريبا.

وكان الرئس عبد الفتاح السيسي قد أعطى الإذن بافتتاح موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم في الاحتفالات بليلة القدر.

من جانبها، وجهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي منحه إشارة البدء لانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة: نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قراره بالتوجيه بحماية تراث الإذاعة والتليفزيون وفي المقدمة تراث إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : لقد تلقينا في أغسطس 2025 توجيه الرئيس بالعمل علي إنهاء الموقع والتطبيق استعداداً لإطلاقه ، وقد بذل فريق عمل إذاعة القرآن الكريم والموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزير الاتصالات و المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جهوداً متواصلة ، حتي أسعدنا الرئيس اليوم بإطلاق الموقع والتطبيق في ذكري الاحتفال بليلة القدر.

يذكر أنه، يضم الموقع والتطبيق الذي سيسمح لكل المسلمين في العالم الاستماع لإذاعة القرآن الكريم ، ولكل تراثها منذ نشأتها في ستينيات القرن العشرين وحتي اليوم.

كما يضم الموقع جميع التلاوات ترتيلاً وتجويداً ، وجميع البرامج والابتهالات علي مدي زمني يمتد لأكثر من ستين عاماً، ويتميز موقع إذاعة القرآن الكريم بسهولة التحرك خلال مكوناته والإفادة من خدماته بيسر شديد.



