إعلان

قادة أوروبا يدعون أمريكا وإيران للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار

كتب : وكالات

03:17 م 19/03/2026

قصف منشآت النفط والغاز في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا قادة أوروبيون الولايات المتحدة وإيران إلى الدخول في محادثات لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات العالمية طويلة الأمد للحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين، إن تبادل إطلاق النار يمثل تصعيدًا متهورًا، وذلك لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأضاف أن تدمير قدرات إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط سيجعل لهذه الحرب تأثيرًا أكثر ديمومة على العالم.

ودعا ماكرون إلى إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن "يعود الجميع إلى رشدهم".

زيادة حالة الفوضى

من جانبها، وصفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الهجمات الإيرانية على قطر بأنها تزيد من حالة الفوضى، مؤكدة: "من الواضح أننا بحاجة إلى مخرج من هذه الحرب، لا إلى مزيد من التصعيد".

وشددت كالاس على الترابط بين النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن روسيا "تستفيد من الحرب في الشرق الأوسط".

الاستعداد لوقف الحرب

وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى أن مراسلاته الخاصة مع دونالد ترامب توحي بأن الرئيس الأمريكي مستعد لوقف العمليات العسكرية.

وقال ميرتس إنه "ممتن للغاية" لما وصفه بإشارة ترامب إلى استعداده "لإنهاء القتال".

بدوره، أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن المناقشات الجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها تركز على تأمين مضيق مضيق هرمز.

وقال روته: "أنا واثق من أن الحلفاء، كما هو الحال دائمًا، سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم مصالحنا المشتركة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قادة أوروبا إيران وأمريكا الحرب على إيران محادثات وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

