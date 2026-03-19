يقدم موقع مصراوي للقُراء تغطية خاصة بلقاءات بالفيديو والصور مع الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وتتناول التغطية حديث الأمهات المثاليات عن رحلة كفاحن وكيف وصلن لحصد هذا اللقب.



وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت، اليوم الخميس، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.



اقرأ في التغطية الخاصة:

قهرت الفقر والمرض بـ"الإبرة والفتلة".. حكاية جملات حلمي أم سوهاج المثالية





"أرملة في سن الثلاثين".. حكاية الحاجة هانم الأم المثالية بكفر الشيخ: ربيت أحسن دكاترة





"باعت الحلق لتشتري المستقبل".. رحلة كفاح "رجاء" من الطلاق للأم المثالية بالأقصر





"خرجت دكاترة بفرشة خضار".. قصة كفاح "الست منى" الأم المثالية ببني سويف





نالت تكريم الرئيس مرتين.. الأم المثالية بالإسكندرية: "فرحتي الحقيقة أني هقابل السيسي"





بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص معاش"





أم الدكاترة.. قصة "أشكار" التي هزمت السرطان وتوجت بلقب الأم المثالية





فقدت والدها طفلة وزوجها بـ كورونا.. رحلة كفاح "عنايات" الأم المثالية بالوادي الجديد





الأم المثالية بالبحيرة.. رحلة صبر صنعت طبيبًا ومهندسًا رغم فقدان البصر



