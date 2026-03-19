ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:59 م 19/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، ملابسات حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار الـ ألعاب نارية والمفرقعات قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مليون قطعة من الـ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح، مشيرًا إلى تحصله عليها من عنصر جنائي مقيد الحرية حاليًا. وفي السياق ذاته، شن قطاع الأمن العام حملات موسعة أسفرت عن ضبط 76 قضية اتجار بالمدن بصفة دورية ومنظمة.
ألعاب نارية متنوعة

نجحت القوات خلال هذه المداهمات في التحفظ على قرابة 3.5 مليون قطعة إضافية، ليصل إجمالي الضبطيات في ضربة أمنية واحدة إلى نحو 4.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة كانت معدة للبيع بجميع المحافظات. علاوة على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الأنشطة الإجرامية بجميع الميادين بانتظام قانونيًا.

