أول تعليق من "قفشة" على قرار اعتزال أيمن أشرف

كتب : مصراوي

06:21 ص 01/02/2026
كتب – محمد عبد السلام:

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جمعته بصديقه أيمن أشرف.

وقد زامل محمد مجدي قفشة أيمن أشرف لفترة طويلة خلال تواجدهما معا في القلعة الحمراء، حيث تربطهما صداقة قوية.

وعلق قفشة على الصور قائلا: "أخويا وحبيبي، هتوحشني في الملعب والله، ربنا يكرمك في اللي جاي، شخصية محترمة وتاريخ كبير، وأنا بتشرف إني لعبت معاك يا أخويا، وبالتوفيق في حياتك إن شاء الله".

ويذكر أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أيمن أشرف، أعلن يوم الجمعة الموافق 30 يناير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

