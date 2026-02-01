مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"السر عرض سعودي".. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كتب : يوسف محمد

06:17 ص 01/02/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور ووسام أبو علي
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (1)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)
  • عرض 17 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 17 صورة
    خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الجدل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كلمة السر هو عرض ضخم من أحد أندية القمة في الدوري السعودي بمبلغ خيالي للاعب".

وجاء هذا المنشور في ظل أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي مع النادي، بعدما غاب عن مباراة فريقه أمس السبت أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان عاشور تخلف عن السفر مع بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا يوم الخميس الماضي، لمواجهة يانج أفريكانز، في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق إيقاف إمام عاشور أسبوعين وتغريمه مبلغ مليون و500 ألف جنيه.

أقرأ أيضًا:

كيف تعامل التوأم مع أزمة إمام عاشور بالأهلي؟

قفشة يكشف سبب الخلافات على ركلات الجزاء في النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي خالد الغندور أزمة إمام عاشور والأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
ترامب: نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.. ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر
شئون عربية و دولية

ترامب: نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.. ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي