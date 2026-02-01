"السر عرض سعودي".. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

أثار خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الجدل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كلمة السر هو عرض ضخم من أحد أندية القمة في الدوري السعودي بمبلغ خيالي للاعب".

وجاء هذا المنشور في ظل أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي مع النادي، بعدما غاب عن مباراة فريقه أمس السبت أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان عاشور تخلف عن السفر مع بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا يوم الخميس الماضي، لمواجهة يانج أفريكانز، في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق إيقاف إمام عاشور أسبوعين وتغريمه مبلغ مليون و500 ألف جنيه.

