موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية الأفريقية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:57 ص 01/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (19) (1)
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)

يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يدخل المصري اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

