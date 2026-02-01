مباريات الأمس
إعلامي يكشف تحرك الأهلي العاجل بعد أنباء توقيع ديانج لنادي فالنسيا

كتب : مصراوي

06:20 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تحرك عاجل من جانب إدارة النادي الأهلي، عقب تداول أنباء تشير إلى توقيع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، لنادي فالنسيا الإسباني خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي الأهلي يخططون لعقد جلسة مباشرة مع اللاعب عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، بهدف الاستفسار عن حقيقة ما تردد بشأن توقيعه لأي نادٍ آخر.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت عدم توقيع ديانج لأي فريق حتى الآن فإن إدارة الأهلي تعتزم التقدم بعرض جديد لتجديد عقده، بقيمة مالية تقترب من مليوني دولار، في محاولة لحسم الملف نهائياً والحفاظ على اللاعب ومنع رحيله خلال الفترة المقبلة.

أليو ديانج النادي الأهلي فالنسيا الإسباني آخر أخبار الأهلي

