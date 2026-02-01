كتب- نهى خورشيد:

نفى محمد أحمد رئيس نادي الاتحاد السكندري، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلاف بين محمود علاء ومحمد مجدي أفشة على تنفيذ ضربات الجزاء، مؤكداً أن كل ما يثار في هذا الشأن غير دقيق ولا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأوضح رئيس نادي الاتحاد في تصريحات تلفزيونية أن ملف التعاقد مع محمد شريف تم إغلاقه بشكل نهائي بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار مع النادي الأهلي، مشدداً على أن إدارة زعيم الثغر تحترم اختيارات اللاعبين ولا تضغط عليهم لتغيير قراراتهم.

كما نفى محمد أحمد ما تردد حول دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع شيكا لاعب مودرن سبورت، مؤكداً أن النادي لم يفتح أي قنوات اتصال مع اللاعب من الأساس.

وأشار رئيس الاتحاد السكندري إلى أن مجلس الإدارة يركز خلال الفترة الحالية على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري، والعمل على إخراجه من الموقف الصعب، من خلال توفير حالة من الاستقرار والدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأنباء المتداولة بشأن خلافات داخل الفريق لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله خلال المرحلة المقبلة