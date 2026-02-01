مباريات الأمس
كيف سينقذ إمام عاشور نفسه من عقوبة الأهلي؟

كتب : مصراوي

06:22 ص 01/02/2026
كتب- نهى خورشيد:

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن بدء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من جانب إدارة النادي، في ظل الأزمة الأخيرة.

وأشار إلى أن اللاعب يعمل حالياً على تجهيز كافة التقارير والأشعة الطبية التي تؤكد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إمام عاشور التزم بتنفيذ العقوبة، إذ خاض تدريبات منفردة تضمنت الجري حول الملعب، إلى جانب أداء تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم، تنفيذاً لتعليمات الجهاز الفني وقرار إدارة الكرة.

وأضاف أن اللاعب من المنتظر أن يتقدم بالمستندات الطبية لإدارة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم فحصها ودراسة الموقف بشكل كامل، قبل اتخاذ القرار النهائي وفقاً للوائح الداخلية المعمول بها داخل النادي الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور إمام عاشور النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي