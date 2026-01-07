مباريات الأمس
فكري صالح لمصراوي: حسام حسن من أبناء الجوهري والمنتخب يؤدي بثقة

كتب : محمد الميموني

08:22 م 07/01/2026
تحدث فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق والمشرف العام الحالي على حراس مرمى نادي زد، عن رؤيته لأداء حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن أداء حسام حسن مع منتخب مصر ممتاز للغاية، فهو يؤدي بشكل رائع ويقود المنتخب بروح وثقة كبيرة".

وأضاف: "هو أحد أبناء الكابتن محمود الجوهري، وقد حضر معنا العديد من التجارب الكبيرة مثل بطولة بوركينا فاسو، وكانت ظروفها صعبة جدًا، وكان من المستحيل تقريبًا الفوز بكأس الأمم الأفريقية هناك، حتى إن الاتحاد المصري وقتها قال إن المنتخب لن يعود بالكأس."

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن توجه إلى كأس الأمم ومعه 28 لاعبًا، ونجح في منح الفرصة لهم جميعًا خلال البطولة، ونحن نسير بشكل مشابه للمغرب صاحبة الأرض".

فكري صالح منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية

