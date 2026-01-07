فكري صالح لمصراوي: حسام حسن من أبناء الجوهري والمنتخب يؤدي بثقة

تحدث فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق والمشرف العام الحالي على حراس مرمى نادي زد، عن رؤيته لأداء حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن أداء حسام حسن مع منتخب مصر ممتاز للغاية، فهو يؤدي بشكل رائع ويقود المنتخب بروح وثقة كبيرة".

وأضاف: "هو أحد أبناء الكابتن محمود الجوهري، وقد حضر معنا العديد من التجارب الكبيرة مثل بطولة بوركينا فاسو، وكانت ظروفها صعبة جدًا، وكان من المستحيل تقريبًا الفوز بكأس الأمم الأفريقية هناك، حتى إن الاتحاد المصري وقتها قال إن المنتخب لن يعود بالكأس."

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن توجه إلى كأس الأمم ومعه 28 لاعبًا، ونجح في منح الفرصة لهم جميعًا خلال البطولة، ونحن نسير بشكل مشابه للمغرب صاحبة الأرض".

إقرأ أيضًا:

"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار