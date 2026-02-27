مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

الدوري الأوروبي وتصفيات كأس العالم للسلة.. نتائج مباريات اليوم

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 27/02/2026

نتائج مباريات اليوم

أقيم اليوم عددًا من المباريات المختلفة في البطولات المحلية والعالمية.

ونستعرض هنا نتائج مباريات اليوم:

نتائج مباريات تصفيات كأس العالم لكرة السلة

الكونغو- مدغشقر 87-79

أنجولا-أوغندا 90-68

مالي- مصر

السنغال- كوت ديفوار

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

شتوتجارت- سلتيك 0-1

سرفينا- ليل 0-2

جينك-دينامو زغرب 1-2

فيكتوريا-باناثينايكوس 1-1

فيرينكفاروسي- لودوجوريتس 2-0

نوتنجهام فورست- فنربخشة

كريستال بالاس- زرينيسكي 1-0

رييكا- أومونيا 3-1

سامسون سبور- شكينديا 4-0

فيورنتينا- نادي ياجييونيا 2-4

نادي إن كيه تسيليي- دريتا 3-2

مباريات دوري القسم الثاني المصري

الإنتاج الحربي- السكة الحديد 0-1

أبو قير للأسمدة- مسار 2-1

طنطا-القناة 0-1

بترول أسيوط-الداخلية 2-0

المنصورة- مالية كفر الزيات 0-0

الترسانة- بروكسي 3-2

نتائج مباريات الدوري السعودي

الفتح- ضمك 1-1

الرياض- أهلي حدة 0-1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات اليوم نتائج مباريات اليوم الدوري الأوروبي تصفيات كأس العالم لكرة السلة

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"