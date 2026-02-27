الدوري الأوروبي وتصفيات كأس العالم للسلة.. نتائج مباريات اليوم
كتب : نهي خورشيد
نتائج مباريات اليوم
أقيم اليوم عددًا من المباريات المختلفة في البطولات المحلية والعالمية.
ونستعرض هنا نتائج مباريات اليوم:
نتائج مباريات تصفيات كأس العالم لكرة السلة
الكونغو- مدغشقر 87-79
أنجولا-أوغندا 90-68
مالي- مصر
السنغال- كوت ديفوار
نتائج مباريات الدوري الأوروبي
شتوتجارت- سلتيك 0-1
سرفينا- ليل 0-2
جينك-دينامو زغرب 1-2
فيكتوريا-باناثينايكوس 1-1
فيرينكفاروسي- لودوجوريتس 2-0
نوتنجهام فورست- فنربخشة
كريستال بالاس- زرينيسكي 1-0
رييكا- أومونيا 3-1
سامسون سبور- شكينديا 4-0
فيورنتينا- نادي ياجييونيا 2-4
نادي إن كيه تسيليي- دريتا 3-2
مباريات دوري القسم الثاني المصري
الإنتاج الحربي- السكة الحديد 0-1
أبو قير للأسمدة- مسار 2-1
طنطا-القناة 0-1
بترول أسيوط-الداخلية 2-0
المنصورة- مالية كفر الزيات 0-0
الترسانة- بروكسي 3-2
نتائج مباريات الدوري السعودي
الفتح- ضمك 1-1
الرياض- أهلي حدة 0-1