عُمان تؤكد عقد جولة مفاوضات جديدة بين إيران وأمريكا الخميس

كتب- محمود الطوخي

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد، عقد جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران يوم الخميس المقبل في مدينة جنيف السويسرية، مشيرا إلى وجود مساعٍ حثيثة لتعزيز الجهود الإيجابية الرامية لإتمام الاتفاق النهائي.

وأكد البوسعيدي في منشور على "إكس"، أهمية بذل المزيد من العمل الدبلوماسي المشترك لتقريب وجهات النظر وضمان الوصول إلى نتائج ملموسة تخدم أمن واستقرار المنطقة برمتها.

شروط واشنطن للحوار

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها للمشاركة في جولة المحادثات النووية يوم الجمعة المقبلة في جنيف، لكنها وضعت شرطا زمنيا صارما يقضي بتلقي واشنطن مقترحا إيرانيا واضحا ومفصلا في غضون 48 ساعة.

وأكد المسؤول الأمريكي، جاهزية فريق المفاوضين للتوجه إلى سويسرا فور استلام العرض الذي يثبت رغبة طهران الحقيقية في التوصل لتفاهمات نهائية حول ملفها النووي المثير للجدل.

سيادة النفط والمعادن

وصرح مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، بأن طهران لن تتنازل عن سيادتها الكاملة على مواردها الوطنية من النفط والمعادن، مشددا على أن تسليم السيطرة على هذه الثروات غير مطروح على طاولة البحث.

ومع ذلك، فتح المسؤول الباب أمام الشركات الأمريكية لإمكانية المشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط كـ"مقاولين" فقط، لافتا إلى استمرار وجود خلاف جوهري بين الجانبين حول آليات ونطاق رفع العقوبات الاقتصادية مقابل القيود الفنية المطلوبة.