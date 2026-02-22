مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 3
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 0
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

بينهم الأهلي والجونة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ18

كتب : محمد عبد الهادي

07:25 م 22/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (6)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (5)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (9)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ18 من المرحلة الأولى للدوري المصري، طبقًا للائحة مسابقة دوري nile.

وطالت العقوبات مباراتي الأهلي مع الجونة، والزمالك مع سموحة وجاءت أبرز العقوبات على النحو التالي:

عقوبات مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد ، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الأهلي والجونة :

إيقاف ياسر إبراهيم الحنفي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الزمالك حرس الحدود :

إيقاف عمر فتحي محمد علي عبد الكريم لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إقرأ أيضًا:

"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)

محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي والجونة الأهلي رابطة الأندية عقوبات رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف كواليس واقعة تحرش عامل بفتاة في سوهاج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس واقعة تحرش عامل بفتاة في سوهاج

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان
حوادث وقضايا

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

هل يتقاضى أجره بالدولار؟.. مصطفى غريب يجيب في مقلب "رامز ليفل الوحش"
شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
رمضان ستايل

شهر الخير.. 3 أبراج تحصل على ثروة ضخمة في رمضان
رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية
أخبار وتقارير

رحل صائماً.. تفاصيل وفاة لاعب عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار بالدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟