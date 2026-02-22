بينهم الأهلي والجونة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ18

"هو بجد قال كدا؟".. شوبير يثير الجدل بشأن تصريحات رئيس الإسماعيلي

الأفضل في الدوري.. أمين صندوق الزمالك يطلق لقب جديد على مدرب الفريق

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ18 من المرحلة الأولى للدوري المصري، طبقًا للائحة مسابقة دوري nile.

وطالت العقوبات مباراتي الأهلي مع الجونة، والزمالك مع سموحة وجاءت أبرز العقوبات على النحو التالي:

عقوبات مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد ، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الأهلي والجونة :

إيقاف ياسر إبراهيم الحنفي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الزمالك حرس الحدود :

إيقاف عمر فتحي محمد علي عبد الكريم لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إقرأ أيضًا:

"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)

محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟