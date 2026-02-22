مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة زد بعد الفوز على الحرس

كتب : محمد خيري

02:26 م 22/02/2026

مباراة الزمالك وحرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة في المركز الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك زد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
أخبار المحافظات

شقيق ضحية ميت عاصم: إسلام منهار نفسيًا وحاول إنهاء حياته - فيديو وصور
نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
أخبار المحافظات

نازل يجيب سحور شوهه زيت مغلي.. "مازن" ضحية تهور قائد موتوسيكل ببنها
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
رمضان ستايل

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
"الست موناليزا" يتصدر قائمة "شاهد" و"رامز ليفل الوحش" في آخر القائمة
دراما و تليفزيون

"الست موناليزا" يتصدر قائمة "شاهد" و"رامز ليفل الوحش" في آخر القائمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟