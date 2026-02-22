بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة زد بعد الفوز على الحرس

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس السبت، بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة في المركز الثاني.