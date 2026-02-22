مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 4
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع نجم الأهلي السابق في والده

كتب - نهى خورشيد

08:40 م 22/02/2026

محمود متولي مدافع الأهلي السابق

تلقى محمود متولي نجم الأهلي والاتحاد السكندري السابق، نبأً مفجعاً مساء اليوم الأحد، بوفاة والده في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وكتب متولي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي المهندس/ متولي محمد منصور في ذمة الله".

وأضاف:"أسألكم الدعاء له بالعفو والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته وفضله".

وكان الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقد مع محمود متولي مدافع الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، ووقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالإسكندرية.

1

محمود متولي الأهلي

