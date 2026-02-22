الموت يفجع نجم الأهلي السابق في والده

تلقى محمود متولي نجم الأهلي والاتحاد السكندري السابق، نبأً مفجعاً مساء اليوم الأحد، بوفاة والده في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وكتب متولي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي المهندس/ متولي محمد منصور في ذمة الله".

وأضاف:"أسألكم الدعاء له بالعفو والمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته وفضله".

وكان الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقد مع محمود متولي مدافع الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، ووقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالإسكندرية.