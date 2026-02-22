"هو بجد قال كدا؟".. شوبير يثير الجدل بشأن تصريحات رئيس الإسماعيلي

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بعد تعليقه على التصريحات المنسوبة إلى محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، بشأن مقترح تغيير نظام الدوري المصري في الموسم المقبل.

ويعيش الإسماعيلي موسمًا صعبًا، إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل واحد خلال 17 جولة، ما يضعه في موقف معقد في صراع البقاء.

وعبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، كتب شوبير متسائلًا: “هو بجد رئيس الإسماعيلي قال لازم نحفظ حقوق الإسماعيلي والدوري السنة الجاية يبقى مجموعتين من 24 فريق؟!!!”، في إشارة إلى دهشته من المقترح المتداول.

وكان رئيس الإسماعيلي قد صرح في مداخلة إذاعية: "لماذا لا يتم إقامة دوري من مجموعتين في الموسم المقبل?".

وأضاف: "وحال أتيحت الفرصة للمطالبة بإلغاء الهبوط مرة أخرى بسبب وضع الإسماعيلي، سنطالب بذلك".

جدير بالذكر، أن الدوري المصري الموسم الحالي، يقام بنظام المجموعة الواحدة في الدور الأول، وتقسم إلى مرحلتين في الدور الثاني التتويج والهبوط.