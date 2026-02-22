"تطبيق بالانضباط".. محمد عواد يخضع للتحقيق داخل نادي الزمالك

يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم لجلسة تحقيق داخل مقر القلعة البيضاء، وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني والتي ترتب عليها استبعاده بقرار تأديبي.

وجاء قرار الاستبعاد من جانب المدير الفني معتمد جمال بعد اعتراض الحارس على بعض القرارات الفنية ورفضه التواجد على مقاعد البدلاء خلال إحدى المباريات السابقة، وهو ما اعتبره الجهاز الفني تجاوزًا للوائح الفريق ويستدعي فرض عقوبة للحفاظ على الانضباط.

ومن المنتظر أن تحدد جلسة التحقيق مصير عواد بشكل نهائي، سواء بإعادته إلى التدريبات الجماعية عقب الإفطار تمهيدًا لعودته إلى قائمة المباريات، حال إنهاء الأزمة وتعهد اللاعب بالالتزام الكامل، أو استمرار إبعاده لفترة إضافية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الجهاز الفني يتمسك بتطبيق مبدأ الانضباط على جميع عناصر الفريق دون تمييز، مشددًا على أن مصلحة الزمالك تعلو فوق أي اعتبارات فردية، وأن العودة للمشاركة لن تتم إلا بعد انتهاء العقوبة رسميًا.