الأفضل في الدوري.. أمين صندوق الزمالك يطلق لقب جديد على مدرب الفريق

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يعد من أفضل المدربين في الدوري منذ توليه المسؤولية، مشيدًا بما يقدمه الفريق من نتائج وأداء خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري المصري الممتاز أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المندوه، خلال تصريحات لبرنامج “الكلام المظبوط” عبر إذاعة On Sport FM، أنه أطلق على معتمد جمال لقب “الأصيل”، مشيرًا إلى أن المدرب مستمر في منصبه ولا توجد نية لرحيله في ظل تحسن النتائج والمستوى مؤخرًا.

وفي سياق آخر، كشف أمين صندوق الزمالك عن تفاصيل زيارة مجلس إدارة النادي إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد، مؤكدًا أن الزيارة جاءت للتهنئة إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها أزمة أرض النادي.

وأشار إلى أن المجلس أوضح للوزير مدى احتياج الزمالك لاستعادة الأرض مرة أخرى لما تمثله من أهمية كبيرة في إعادة استقرار النادي، مؤكدًا أن ملف الأرض حاضر في جميع الاجتماعات الرسمية مع المسؤولين بسبب الأضرار التي تعرض لها النادي بعد قرار سحبها.

كما شدد المندوه على أن الظروف الصعبة التي مر بها الزمالك، سواء الأزمات المالية أو المشكلات مع بعض اللاعبين، كانت سببًا مباشرًا في ظهور العديد من المواهب الشابة داخل الفريق، مثل محمد إبراهيم والخضري وإيشو وغيرهم، مؤكدًا أن النادي دائمًا غني بأبنائه وقادر على المنافسة، وهو ما يظهر في استمرار الفريق بالمنافسة على الدوري وتصدر مجموعته في الكونفدرالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، بفضل الاعتماد على عناصره الشابة وروح الفريق.