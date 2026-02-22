مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 4
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

0 1
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف حقيقة انقطاع شيكو بانزا عن تدريبات الزمالك

كتب : مصراوي

08:28 م 22/02/2026 تعديل في 08:30 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (4)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (4)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 12 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، أنباء متداولة عن انقطاع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا عن تدريبات فريق الزمالك لاعتراضه على بعض القرارات التأديبية وتوقيع خصومات عليه.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق زد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

في هذا السياق، أكد مصدر في تصريحاته لمصراوي، أن كل ما تردد في الفترة الماضية عن سفر سيكو بانزا لبلاده وانقطاعه عن تدريبات الفريق عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الجماعية لمواجهة زد بشكل طبيعي، وهو متواجد مع الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته، شيكو بانزا كان يعاني من إصابة ولكنه شارك في التدريبات، ومعتمد جمال سيحسم موقفه من قائمة زد وفقًا لرؤيته وجاهزيته الطبية والفنية.

إقرأ أيضًا:
"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)

محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك أخبار الزمالك الزمالك وزد أزمة شيكو بانزا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
حوادث وقضايا

سحل وضرب في الطريق .. لعنة الميراث تشعل صراع بين عامل ووالدته بدسوق
محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
أخبار مصر

محمد فاروق: تنازلت عن منصبي في موبيكا لابني عشان يتعلم من الغلط
نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
دراما و تليفزيون

نجيب ساويرس عن "رامز ليفل الوحش": "اللي مش عاجبه مايتفرجش زي حالاتي"
الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
علاقات

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار جسم غريب بالسويس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟