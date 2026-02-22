مصدر يكشف حقيقة انقطاع شيكو بانزا عن تدريبات الزمالك

بعد اقترابه من الهبوط.. طارق العشري يطالب جماهير الإسماعيلي بالدعم

شهدت الساعات الماضية، أنباء متداولة عن انقطاع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا عن تدريبات فريق الزمالك لاعتراضه على بعض القرارات التأديبية وتوقيع خصومات عليه.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق زد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

في هذا السياق، أكد مصدر في تصريحاته لمصراوي، أن كل ما تردد في الفترة الماضية عن سفر سيكو بانزا لبلاده وانقطاعه عن تدريبات الفريق عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد المصدر أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الجماعية لمواجهة زد بشكل طبيعي، وهو متواجد مع الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته، شيكو بانزا كان يعاني من إصابة ولكنه شارك في التدريبات، ومعتمد جمال سيحسم موقفه من قائمة زد وفقًا لرؤيته وجاهزيته الطبية والفنية.

إقرأ أيضًا:

"بابتسامة".. رد فعل غريب لمحمد صلاح عقب استبداله أمام نوتينجهام (صور)



محمد عبدالمنعم يلتقي بشري سارة مع نيس الفرنسي.. ما التفاصيل؟



