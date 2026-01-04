10 صور للظهور الأول لحامد حمدان في تدريبات بيراميدز

ظهر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لأول مرة في في تدريبات بيراميدز اليوم الأحد، وذلك بعد اعلان انضمامه للفريق السماوي بشكل رسمي في الساعات الماضية.

ونشر حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو من التدريبات الجماعية لنادي بيراميدز، وهو الظهور الأول له مع الفريق.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن أمس ضم اللعب الفلسطيني بشكل رسمي، بعد صراع شرس مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

إقرأ أيضًا..

"خرابة بيوت".. زوجة النني الثانية تخرج عن صمتها برسالة غامضة

"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟