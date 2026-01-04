مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

10 صور للظهور الأول لحامد حمدان في تدريبات بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

01:06 م 04/01/2026
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز
    a8f3eb82-effe-4191-9251-f566aacee388_Easy-Resize.com
    حامد حمدان في تدريبات بيراميدز

ظهر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لأول مرة في في تدريبات بيراميدز اليوم الأحد، وذلك بعد اعلان انضمامه للفريق السماوي بشكل رسمي في الساعات الماضية.

ونشر حمدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو من التدريبات الجماعية لنادي بيراميدز، وهو الظهور الأول له مع الفريق.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن أمس ضم اللعب الفلسطيني بشكل رسمي، بعد صراع شرس مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

