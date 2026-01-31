مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 31/01/2026
أكد شريف أشرف لاعب الزمالك السابق، أن مواجهة المصري المقبلة تمثل اختباراً صعباً للفريق الأبيض، في ظل امتلاك الفريق البورسعيدي لعناصر مميزة في مختلف المراكز داخل الملعب.

وأوضح أشرف في تصريحات تلفزيونية أن اللقاء يتطلب درجة عالية من التركيز والانضباط، مشدداً على أهمية استثمار قدرات سيف الدين الجزيري الهجومية لما يمتلكه من حلول متنوعة داخل منطقة الجزاء رغم إهداره فرصة انفراد خلال مواجهة بتروجيت الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق سيخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على بتروجيت وهو ما سينعكس إيجاباً على الأداء، مشيراً إلى أن ناصر منسي يمنح الفريق بدائل هجومية فعالة خاصة في حال مشاركته كورقة رابحة خلال الشوط الثاني.

ويلتقي الزمالك المصري في مباراة يوم الأحد الساعة 9 مساء، ضمن منافسات الكونفدرالية

