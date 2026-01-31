"ليس هو من كتبه".. شوبير يفجر مفاجأة عن بيان اعتذار إمام عاشور

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن بيان اعتذار إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، دون سبب، ليقرر الأهلي إيقاف اللاعب وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

وقال شوبير عبر برنامجه "الناظر": "المركز الإعلامي للنادي الأهلي، هو من كتب بيان إمام عاشور، وأقول لإمام إن جماهير الأهلي لا تحب شخص أكثر من النادي".

واعتذر إمام عاشور، في بيان رسمي، يمكن الإطلاع على تفاصيله من هنا.

