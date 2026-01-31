مباريات الأمس
"ليس هو من كتبه".. شوبير يفجر مفاجأة عن بيان اعتذار إمام عاشور

كتب : هند عواد

11:33 ص 31/01/2026
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
    إمام عاشور في مران الأهلي
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن بيان اعتذار إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، دون سبب، ليقرر الأهلي إيقاف اللاعب وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

وقال شوبير عبر برنامجه "الناظر": "المركز الإعلامي للنادي الأهلي، هو من كتب بيان إمام عاشور، وأقول لإمام إن جماهير الأهلي لا تحب شخص أكثر من النادي".

واعتذر إمام عاشور، في بيان رسمي، يمكن الإطلاع على تفاصيله من هنا.

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي إمام عاشور بيان إمام عاشور الأهلي

