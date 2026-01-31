مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

05:54 ص 31/01/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت 31 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام يانج أفريكانز، اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر، صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية بدوري أبطال أفريقيا، على حساب يانج أفريكانز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة.

