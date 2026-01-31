جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حقق طلاب جامعة بنها إنجازًا رياضيًا متميزًا بحصد 25 ميدالية متنوعة في بطولة ألعاب القوى لطلاب الجامعات "أسوياء وذوي الهمم"، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من الجامعات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن طلاب الجامعة حصلوا على 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس مستوى الإعداد الجيد للطلاب وحرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية.

وقدّم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدًا بما حققوه من نتائج مشرفة، ومشجعًا إياهم على الاستمرار في المشاركة الإيجابية بمختلف البطولات والمسابقات الرياضية، بما يسهم في توجيه طاقاتهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم الحياتية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في البطولات والأنشطة الطلابية المختلفة، لما لها من دور في تعزيز روح المنافسة، وترسيخ قيم التعاون، وتنمية التفاعل الإيجابي بين الطلاب.