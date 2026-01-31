النوم الأخير.. "القاتل الصامت" يُنهي حياة شابين في بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شابان مصرعهما، اليوم السبت، إثر استنشاق الغاز أثناء نومهما داخل غرفة حارس عقار بمنطقة أم زغيو غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من الأهالي يفيد بوفاة شابين داخل غرفة حارس عقار النصر بالملاحات، وانتقل ضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة وفاة م.خ.أ 25 عامًا وابن عمه م.خ.أ 16 عامًا نتيجة تسرب الغاز أثناء نومهما بغرفة الحارس، فيما يعرف إعلاميًا بـ"القاتل الصامت".

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.