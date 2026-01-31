مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز

كتب : مصراوي

10:17 ص 31/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (8)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (12)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (13)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ويانج أفريكانز
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (3)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يدفع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمصطفى شوبير في حراسة المرمى ضد يانج أفريكانز التنزاني، بدلا من محمد الشناوي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

يحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب أماني في جزيرة زانزبار، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

يفاضل ييس توروب المدير، بين أحمد نبيل كوكا والوافد الجديد يوسف بلعمري، في مركز الظهير الأيسر، كما يفاضل بين محمد علي بن رمضان وأحمد زيزو، لحل محل إمام عاشور في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا (يوسف بلعمري)

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد زيزو (محمد بن رمضان)

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مروان عثمان - أشرف بنشرقي

اقرأ أيضًا:
نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

سببان أحدهما رمضان.. لماذا يتوقف الدوري المصري للسيدات 59 يوما؟

نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة المصري في الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ويانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
أخبار مصر

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟