شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز

يدفع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمصطفى شوبير في حراسة المرمى ضد يانج أفريكانز التنزاني، بدلا من محمد الشناوي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

يحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب أماني في جزيرة زانزبار، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

يفاضل ييس توروب المدير، بين أحمد نبيل كوكا والوافد الجديد يوسف بلعمري، في مركز الظهير الأيسر، كما يفاضل بين محمد علي بن رمضان وأحمد زيزو، لحل محل إمام عاشور في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز، كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد كوكا (يوسف بلعمري)

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد زيزو (محمد بن رمضان)

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مروان عثمان - أشرف بنشرقي

