طرح إعلان مسلسل "السوق الحرة استعدادا لعرضه في رمضان 2026

كتب : مصراوي

12:49 ص 31/01/2026
    الفنانة هالة فاخر
    محمد رضوان من كواليس المسلسل
    محمد ثروت من الكواليس

كتب- مروان الطيب:
كشف المخرج شادي علي عن الإعلان الرسمي لمسلسل "السوق الحرة" عبر صفحته على "فيسبوك"، استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
وظهر بالإعلان مجموعة كبيرة من النجوم ضيوف الشرف وهم بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، محمد القس، إدوارد، إيمان السيد.

انطلاق تصوير مسلسل "السوق الحرة"
وكان نشر الفنان حسام داغر أحد أبطال المسلسل صورًا مؤخرا من كواليس بدء التصوير عبر حسابه على موقع "إنستجرام".
وعلق داغر قائلاً: "الحمد لله انطلاق تصوير مسلسل "السوق الحرة"، البطولة مع حبايبي محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، غادة طلعت، والعديد من ضيوف الشرف، إنتاج ستارز ميديا شيرين مجدي، تأليف هشام يحيى، وإخراج المبدع شادي علي".
وأضاف: "نوعدكم بجرعة كبيرة من الكوميديا والضحك الجميل في رمضان القادم، نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، رمضان كريم".

مسلسل السوق الحرة مسلسلات رمضان ويزو محمد ثروت

