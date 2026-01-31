سلامة ولادنا".. ندوة توعوية للمجتمع والأسرة بالبياضية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل والمجلس القومي للسكان ندوة توعوية في قرية البياضية بالقنطرة غرب تحت شعار "سلامة ولادنا"، في ضوء توجيهات اللواء أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبجهود مشتركة بين الجهات الشريكة، برئاسة لبنى ذكي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية.

وهدفت الندوة إلى دعم الأسرة المصرية، وحماية الأبناء، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والسكانية، بحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والمجلس القومي للسكان، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، لتعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الأسرة والمجتمع.

قدمت منى عباس، عضو المجلس القومي للمرأة، كلمة تناولت فيها مفاهيم الصحة الإنجابية والإرشاد الأسري، مشددة على أهمية التوعية الصحية في بناء أسرة مستقرة وآمنة، واستعرضت أبرز خدمات المجلس في دعم المرأة والأسرة وحماية الأبناء.

من جانبها، أكدت مادلين فكتور، ممثلة منظومة التأمين الصحي الشامل، حرص المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة للأسرة، خصوصًا في مجالات صحة الأم والطفل، والتوعية بأساليب الوقاية والرعاية الصحية لضمان جودة حياة المواطنين.

كما أوضح باسم علي محمد، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، أن تنظيم مثل هذه الندوات يهدف إلى نشر ثقافة تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية، مؤكدًا أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لحماية الأبناء وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة أيضًا حضور ممثلي مديرية الشباب والرياضة، لتأكيد أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية والمجتمعية ودورها في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ونشر الوعي داخل المجتمع المحلي.