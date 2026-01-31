مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق يشيد بمستوى الناشئين في مباريات الدوري

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 31/01/2026
أكد نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق، أن سياسة الاعتماد على عناصر قطاع الناشئين تمثل إضافة قوية للفريق الأول، مشيراً إلى أن اللاعبين الشباب الذين حصلوا على الفرصة أثبتوا جدارتهم بشكل لافت.

وأوضح إبراهيم في تصريحات تلفزيونية أن قطاع الناشئين مليء بعناصر مميزة، مؤكداً أن إشراكهم يتطلب شجاعة كبيرة من الجهاز الفني خاصة في ظل الضغوط الحالية.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الاستقرار الفني يلعب دوراً حاسماً في تحسن النتائج، مؤكداً أن ثبات التشكيل يعد عامل أساسي لاسيما وأن الجهاز الفني يعمل في ظروف صعبة، معتبراً أن الفوز على بتروجيت منح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المنتظرة أمام المصري.

وشدد إبراهيم على أن الزمالك كيان لا يتوقف على لاعب بعينه، موضحاً أن الالتزام داخل الملعب والروح الجماعية هما سر حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق في الوقت الراهن.

الزمالك الدوري المصري بتروجيت نصر إبراهيم

