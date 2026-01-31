تدرب منفردا.. إمام عاشور يبدأ في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه

"ليس هو من كتبه".. شوبير يفجر مفاجأة عن بيان اعتذار إمام عاشور

بدأ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تطبيق العقوبة المفروضة عليه، بعد تغيبه عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا.

وقرر النادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور ظهر في النادي الأهلي صباح اليوم، لبدء تنفيذ عقوبة التدريب منفردا.

وأضاف: "إمام عاشور تدرب منفردا بعيدا عن المستبعدين كريم فواد وحازم جمال وسيحا وأحمد عبد القادر، اللاعب قام بالجري وحده وبعدها استكمل المران في الجيم".

جدير بالذكر أن الأهلي يحل ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

