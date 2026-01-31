عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، والمشروعات التنموية المختلفة الجاري تنفيذها، ودفع العمل وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، تابع وزير الإسكان أعمال التطوير للمحاور ومداخل مدينة حدائق أكتوبر، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية بالمدينة حوالي 93 كم، وإجمالي أطوال الطرق المنفذة حوالي 654 كم، وأطوال الطرق الجاري تنفيذها حوالي 202 كم، من بينها 9 طرق رئيسية تم وجار تطويرها، فضلًا عن الطرق الجاري والمخطط تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، ومنها مشروعات 810 عمارات، و396 عمارة، و151 عمارة، و"ديارنا"، حيث تم استعراض موقف الوحدات المخصصة للمواطنين، والمخطط تسليمها وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بجانب وحدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، ولا سيما المشروعات السكنية الجديدة لتلبية الطلب على السكن بالمدينة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخدمات مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم وجار تنفيذ 46 مبنى خدمي متنوع بين مدارس، وأسواق تجارية، ووحدات صحية، ومستشفى، ومراكز شباب، وحضانات، وملاعب، ونقاط إسعاف، وموقف أتوبيس، ومعاهد تعليم أزهري.

ثم استعرض الاجتماع أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء الجاري تنفيذها، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة، بجانب الموقف المالي الحالي.

وبشأن المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المهندس شريف الشربيني بأهمية توفير مختلف الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية وجود متابعة دورية لهذا الملف، والحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة طلباتهم.

وفيما يتعلق بصيانة الطرق، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية هذا الملف، موجهًا بأن يتم صيانة الطرق بأعلى مستوى مع تكثيف الأعمال، بجانب الاهتمام بتحديد التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، والتأكد من سلامة حركة المرور.

كما شدد الوزير على الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة، بجانب صيانة المسطحات الخضراء ومتابعة منظومة الري والزراعة، والاستفادة من الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين، والاستغلال الجيد للفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا