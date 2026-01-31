إعلان

المركزي يطرح 200 مليار جنيه أدوات دين محلية الأسبوع الحالي

كتب : منال المصري

12:35 م 31/01/2026

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، طرح أدوات دين محلية شاملة (أذون وسندات خزانة) بقيمة 200 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي.

أذون وسندات الخزانة يطرحها المركزي بشكل دوري كل أسبوع بالنيابة عن وزارة المالية التي تعد أحد الأدوات المستخدمة للاقتراض من السوق المحلية لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي أنه سيطرح أذون خزانة "3 و6 و9 أشهر وسنة" بقيمة 160 مليار جنيه يومي الأحد والاثنين وسندات خزانة بقيمة 23 مليار جنيه يومي الأحد والاثنين وسندات خزانة صفرية "سنة ونصف" بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات خزانة متغيرة العائد بقيمة ملياري جنيه يوم الاثنين.

