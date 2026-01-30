هل يتدخل الاتحاد المصري في حل أزمة زيزو والزمالك؟

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرفض بشكل قاطع تدخل مجلس إدارة الاتحاد في الشكاوى المتبادلة بين أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي، وناديه السابق الزمالك والتي تنظرها حالياً لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن رئيس اتحاد الكرة يتمسك باحترام استقلالية لجنة شؤون اللاعبين وترك الفصل في الأزمة وفقاً للوائح المنظمة دون أي تدخل إداري من مجلس الإدارة.

وأضاف أن لجنة شؤون اللاعبين تقترب من إعلان قرارها النهائي بشأن أزمة زيزو مع الزمالك، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية ترجح صدور الحكم لصالح اللاعب في ظل المستندات المقدمة التي تؤكد وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى القلعة البيضاء.

وأشار الغندور إلى أن مسؤولي الشؤون القانونية الذين تولوا دراسة الشكاوى والمستندات المقدمة من الطرفين أكدوا لمسؤولي اتحاد الكرة أن القرار سيصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب الانتهاء من فحص جميع الأوراق والملفات ذات الصلة