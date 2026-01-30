مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

هل يتدخل الاتحاد المصري في حل أزمة زيزو والزمالك؟

كتب : نهي خورشيد

03:49 ص 30/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    احتفال زيزو (5)
  • عرض 16 صورة
    زيزو (3)
  • عرض 16 صورة
    احتفال زيزو (2)
  • عرض 16 صورة
    احتفال زيزو (4)
  • عرض 16 صورة
    احتفال زيزو (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال زيزو (3)
  • عرض 16 صورة
    زيزو (4)
  • عرض 16 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (20)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (23)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (13)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (18)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (17)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (16)
  • عرض 16 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرفض بشكل قاطع تدخل مجلس إدارة الاتحاد في الشكاوى المتبادلة بين أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي، وناديه السابق الزمالك والتي تنظرها حالياً لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن رئيس اتحاد الكرة يتمسك باحترام استقلالية لجنة شؤون اللاعبين وترك الفصل في الأزمة وفقاً للوائح المنظمة دون أي تدخل إداري من مجلس الإدارة.

وأضاف أن لجنة شؤون اللاعبين تقترب من إعلان قرارها النهائي بشأن أزمة زيزو مع الزمالك، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية ترجح صدور الحكم لصالح اللاعب في ظل المستندات المقدمة التي تؤكد وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى القلعة البيضاء.

وأشار الغندور إلى أن مسؤولي الشؤون القانونية الذين تولوا دراسة الشكاوى والمستندات المقدمة من الطرفين أكدوا لمسؤولي اتحاد الكرة أن القرار سيصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب الانتهاء من فحص جميع الأوراق والملفات ذات الصلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الزمالك الأهلي أزمة زيزو مستحقات زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
رياضة محلية

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة