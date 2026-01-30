إعلان

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران

كتب : مصراوي

03:30 ص 30/01/2026 تعديل في 03:31 ص

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر.

وأضاف ترامب للصحافيين في مركز كينيدي أمس الخميس: "يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى إيران حالياً، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها"، وفق رويترز.

وتابع قائلا: "أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".

وشدد على أنه "قلت للإيرانيين أمرين، لا للأسلحة النووية، وتوقفوا عن قتل المتظاهرين، وعليهم فعل شيء".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "يوجد عدد كبير ‍من السفن الضخمة ‌والقوية المتجهة ‍إلى إيران حاليا، ‌وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"إن عدة دول في المنطقة تحاول دفع الولايات المتحدة وإيران نحو محادثات لتفادي احتمال اندلاع نزاع عسكري، لكن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تقدما ملموسا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
شئون عربية و دولية

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط
أخبار المحافظات

القلاجي ونجوم دولة التلاوة يحيون زفاف الشيخ عطية رمضان بقرية سلام في أسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة