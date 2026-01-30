من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر.

وأضاف ترامب للصحافيين في مركز كينيدي أمس الخميس: "يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى إيران حالياً، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها"، وفق رويترز.

وتابع قائلا: "أجريت محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية وأخطط للمزيد".

وشدد على أنه "قلت للإيرانيين أمرين، لا للأسلحة النووية، وتوقفوا عن قتل المتظاهرين، وعليهم فعل شيء".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "يوجد عدد كبير ‍من السفن الضخمة ‌والقوية المتجهة ‍إلى إيران حاليا، ‌وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"إن عدة دول في المنطقة تحاول دفع الولايات المتحدة وإيران نحو محادثات لتفادي احتمال اندلاع نزاع عسكري، لكن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن تقدما ملموسا.