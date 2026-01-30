مباريات الأمس
إعلامي يكشف آخر تطورات إصابة نجم الزمالك

كتب : نهي خورشيد

05:24 ص 30/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (9)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (8)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (7)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (6)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (2)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (3)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (4)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تأكد غياب عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عبدالله السعيد لم يتماثل للشفاء من الإصابة التي يعاني منها، والمتمثلة في تمزق في العضلة الخلفية، الأمر الذي يحول دون مشاركته في اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يستضيف فريق المصري نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما في التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك إصابة الزمالك عبد الله السعيد إصابة عبد الله السعيد الزمالك اليوم مباراة الزمالك المقبلة

