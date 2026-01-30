إعلان

يوثق أحداث 7 أكتوبر.. صدور كتاب "الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية"

كتب- محمد لطفي:

03:57 ص 30/01/2026

كتاب الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية

صدر حديثًا كتاب "الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية" للدكتور محمد الطماوي، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، عن دار كنوز للنشر والتوزيع، حيث يقدم الكتاب دراسة تحليلية معمقة لأحداث السابع من أكتوبر 2023، من خلال مقاربة شاملة لحرب غزة الأخيرة، تضعها في سياقها السياسي والاستراتيجي الأوسع، بعيدًا عن التبسيط أو الأحكام المسبقة.

ينطلق الكتاب من اعتبار الحرب على غزة ظاهرة مركبة تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولا يمكن فهمها بوصفها مواجهة عسكرية تقليدية فقط، ويسعى المؤلف إلى تفكيك منطق الحرب الحديثة، موضحًا كيف أصبحت النزاعات المسلحة جزءًا من منظومة دولية تتأثر فيها القرارات العسكرية بحسابات استراتيجية أوسع، تشمل توازنات القوة، وصناعات السلاح، وتفاعلات السياسة الدولية.

ويتناول الكتاب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لقطاع غزة، خاصة موقعه على خريطة شرق المتوسط، موضحًا أن الحصار المفروض لا يقتصر على الاعتبارات الأمنية، بل يرتبط أيضًا بعوامل اقتصادية واستراتيجية، من بينها الموارد الطبيعية وإمكانات التنمية.

ويقدم المؤلف رؤية تعتبر أن مستقبل غزة الاقتصادي يشكّل عنصرًا مهمًا في أي معادلة استقرار إقليمي مستدام، كما يخصص فصولًا لتحليل السياسات الإسرائيلية الداخلية، مشيرًا إلى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وتحديات صورة الردع، وانعكاسات الحرب على مكانة إسرائيل الدولية.

أحداث 7 أكتوبر كتاب الطوفان غزة بين البارود والدبلوماسية

