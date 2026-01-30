طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح من يوم السبت 31 يناير إلى الأربعاء 4 فبراير على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

