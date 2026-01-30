إعلان

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة

كتب : محمد نصار

05:00 ص 30/01/2026

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير المقبل.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح من يوم السبت 31 يناير إلى الأربعاء 4 فبراير على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

623381473_1319576163534281_1811193203184987075_n

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
شئون عربية و دولية

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع
رياضة محلية

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة