بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"

طرحت منصة شاهد وقناة mbc بوستر برومو مسلسل "المتر سمير" الذي ينافس به النجم كريم محمود عبد العزيز في موسم رمضان 2026.

وأرفقت المنصة البرومو بتعليق: "سمير زغلول من رجل قانون لرجل خارج عن القانون.. المتر سمير خلال شهر رمضان مجانا وحصريا على MBCShahid".

ومسلسل المتر سمير بطولة محمد عبد الرحمن وناهد السباعي وإسلام إبراهيم واوتاكا وغيرهم.

ويعرض حاليا للفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم طلقني وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني.

فيلم ‎""طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.