اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:30 ص 30/01/2026

مسجد الشرطة بالتجمع

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ74 للشرطة المصرية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "بطولات لا تُنسى" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، على أن تكون الخطبة الثانية حول "فضائل ليلة النصف من شعبان".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة مسجد الشرطة بالتجمع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مفتي الجمهورية

